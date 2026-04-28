Какой будет обновленная площадка у Дворца спорта в Минске? Побывали на месте – вот что уже изменилось

Город готовит обновление площадки у Дворца спорта, и похоже, это будет не просто перезагрузка, а настоящий рестарт городской жизни, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Наш корреспондент уже там, и кажется, у нее есть инсайды.
Город готовит обновление площадки у Дворца спорта, и похоже, это будет не просто перезагрузка, а настоящий рестарт городской жизни, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Наш корреспондент уже там, и кажется, у нее есть инсайды.
Настасья Пинчук, корреспондент:
Считаные дни остаются до того момента, как здесь произойдет фактически перезагрузка центра городских событий. Площадка у Дворца спорта, которая долгие годы была точкой ярмарок и праздников, получает новый формат.
Пока официальных анонсов немного, но очертания будущей площадки уже видны. Центр Минска готовят к новому сценарию, где торговля, развлечения и городской отдых соединятся в одном пространстве.
По сути, это попытка создать формат, знакомый крупным мегаполисам. Фестивальные улицы, где жизнь не останавливается ни днем, ни вечером.
Настасья Пинчук:
Уже сейчас видно, появляются торговые домики и зоны отдыха. И, судя по масштабу, это будет не разовое событие, а полноценное летнее пространство.
Фудкорты, уличные кафе, события, музыка, прогулки. И главное – постоянный поток людей. Такие пространства работают не только на атмосферу, но и на экономику города. У Минска появится еще одна точка притяжения, где лето будет ощущаться особенно ярко.
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