Какой будет обновленная площадка у Дворца спорта в Минске? Побывали на месте – вот что уже изменилось

Наш корреспондент уже там, и кажется, у нее есть инсайды.

Город готовит обновление площадки у Дворца спорта, и похоже, это будет не просто перезагрузка, а настоящий рестарт городской жизни, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Настасья Пинчук, корреспондент: Считаные дни остаются до того момента, как здесь произойдет фактически перезагрузка центра городских событий. Площадка у Дворца спорта, которая долгие годы была точкой ярмарок и праздников, получает новый формат.

Пока официальных анонсов немного, но очертания будущей площадки уже видны. Центр Минска готовят к новому сценарию, где торговля, развлечения и городской отдых соединятся в одном пространстве.

По сути, это попытка создать формат, знакомый крупным мегаполисам. Фестивальные улицы, где жизнь не останавливается ни днем, ни вечером.