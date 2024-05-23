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Эрдоган: мир ждут новые конфликты, если не остановить агрессию Израиля в секторе Газа

23 мая 2024 09:18
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Мир ждут новые конфликты, если не остановить агрессию Израиля в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции, выступая в Анкаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эрдоган: мир ждут новые конфликты, если не остановить агрессию Израиля в секторе Газа-1

Ситуация на Ближнем Востоке, по его словам, остается напряженной. Нехватка еды, медикаментов и топлива усугубляется с каждым днем. Доставка гуманитарной помощи в анклав проходит с перебоями. Турецкий лидер также выразил признательность Норвегии, Испании и Ирландии, которые заявили о намерении признать Палестину.

# Международная политика # Реджеп Эрдоган

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