Эрдоган: мир ждут новые конфликты, если не остановить агрессию Израиля в секторе Газа

Мир ждут новые конфликты, если не остановить агрессию Израиля в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции, выступая в Анкаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация на Ближнем Востоке, по его словам, остается напряженной. Нехватка еды, медикаментов и топлива усугубляется с каждым днем. Доставка гуманитарной помощи в анклав проходит с перебоями. Турецкий лидер также выразил признательность Норвегии, Испании и Ирландии, которые заявили о намерении признать Палестину.