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Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ

05 апреля 2024 13:36
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Турция запустила процедуру приостановления участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ-1

Соответствующий указ дописал президент Реджеп Эрдоган. Документ вступит в силу 8 апреля. Таким образом, Турция стала в один ряд с США, Великобританией и Германией, которые сделали этот шаг раньше, после денонсации договора Россией. По мнению аналитиков, решение Анкары свидетельствует об улучшении отношений с США в преддверии предстоящего визита Эрдогана в Вашингтон. Не в последнюю очередь потепление в американо-турецких отношениях произошло после одобрения заявки Швеции на членство в НАТО, которую долгое время Турция не ратифицировала.

# Международная политика # Реджеп Эрдоган # Новости Турции

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