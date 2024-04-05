Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ

Соответствующий указ дописал президент Реджеп Эрдоган. Документ вступит в силу 8 апреля. Таким образом, Турция стала в один ряд с США, Великобританией и Германией, которые сделали этот шаг раньше, после денонсации договора Россией. По мнению аналитиков, решение Анкары свидетельствует об улучшении отношений с США в преддверии предстоящего визита Эрдогана в Вашингтон. Не в последнюю очередь потепление в американо-турецких отношениях произошло после одобрения заявки Швеции на членство в НАТО, которую долгое время Турция не ратифицировала.