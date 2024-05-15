Власти Турции заявили о готовящемся госперевороте

Власти Турции начали расследование о заговоре против действующей власти. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции после того, как получил информацию о возможной попытке государственного переворота, который готовили в рядах правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее были задержаны и уволены сотрудники полиции управления безопасности Анкары, их обвинили в связях с преступной организацией. Во время выступления в парламенте, где турецкий лидер рассказал депутатам о готовящемся заговоре, он заявил, что знает заказчиков, желающих свергнуть действующую власть и повторить события 2016 года, когда в результате столкновений по всей стране погибли более 240 человек. В МВД Турции пообещали найти всех причастных к новому заговору против президента страны.