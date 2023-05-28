В Турции стартовал второй тур президентских выборов

Новости Турции. Второй тур президентских выборов стартовал в Турции. Избирательные участки открыты в 81 провинции. Продлится голосование до 17:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победит кандидат, набравший большинство голосов. А претендуют на эту роль двое: действующий глава Турции Реджеп Эрдоган и кандидат, заручившийся поддержкой оппозиционных партий. Пока процедура голосования проходит мирно и без нарушений. Безопасность на улицах Турции обеспечивают почти 600 тысяч правоохранителей.