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В Турции стартовал второй тур президентских выборов

28 мая 2023 07:33
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Новости Турции. Второй тур президентских выборов стартовал в Турции. Избирательные участки открыты в 81 провинции. Продлится голосование до 17:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Турции стартовал второй тур президентских выборов-1

Победит кандидат, набравший большинство голосов. А претендуют на эту роль двое: действующий глава Турции Реджеп Эрдоган и кандидат, заручившийся поддержкой оппозиционных партий. Пока процедура голосования проходит мирно и без нарушений. Безопасность на улицах Турции обеспечивают почти 600 тысяч правоохранителей. 

В Турции стартовал второй тур президентских выборов-4

Ожидается высокая явка. Всего правом голоса обладают 64 миллиона турецких граждан.

# Выборы # Реджеп Эрдоган # Кемаль Кылычдароглу # Новости Турции # Фотофакт

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