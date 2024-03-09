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Переводчик Зеленского не справился с переводом на встрече в Стамбуле

09 марта 2024 10:00
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У синхронного переводчика президента Украины Владимира Зеленского возникли трудности с переводом во время пресс-конференции в Стамбуле, пишет ТАСС.

8 марта 2024 года в Стамбуле проходила пресс-конференция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины. Изначально у синхронного переводчика возникли затруднения при переводе ответа Эрдогана журналистке из Украины. Далее, сложности вызвал вопрос турецкого журналиста, который был адресован Зеленскому и президенту Турции. Ситуация разрешилась появлением другого переводчика.

# Международная политика # Реджеп Эрдоган # Владимир Зеленский

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