Переводчик Зеленского не справился с переводом на встрече в Стамбуле

У синхронного переводчика президента Украины Владимира Зеленского возникли трудности с переводом во время пресс-конференции в Стамбуле, пишет ТАСС.

8 марта 2024 года в Стамбуле проходила пресс-конференция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины. Изначально у синхронного переводчика возникли затруднения при переводе ответа Эрдогана журналистке из Украины. Далее, сложности вызвал вопрос турецкого журналиста, который был адресован Зеленскому и президенту Турции. Ситуация разрешилась появлением другого переводчика.