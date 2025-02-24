Погода позволяет. В Витебске активно заливают ледовые катки и хоккейные коробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При условии, что потепления в ближайшее время не случится, – жители и гости областного центра смогут провести активно время на катке, который зальют на площади Победы. Содействие в его подготовке оказало МЧС.

Сергей Жарков, заместитель директора городского физкультурно-спортивного клуба «Витебск»:

Заливаем его два раза в день. Один раз с утра и один раз вечером. Сейчас мы наращиваем лед специальным оборудованием, шлифуем и люди потом катаются.

Уже открыты традиционные зимние площадки для катания в Центральном спортивном комплексе, а также рядом с ледовым дворцом. У каждой из этих локаций есть пункты проката спортивного инвентаря. Помимо этого, в Витебске поэтапно зальют 12 хоккейных коробок.