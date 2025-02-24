В Витебске активно заливают ледовые катки и хоккейные коробки
Погода позволяет. В Витебске активно заливают ледовые катки и хоккейные коробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При условии, что потепления в ближайшее время не случится, – жители и гости областного центра смогут провести активно время на катке, который зальют на площади Победы. Содействие в его подготовке оказало МЧС.
Сергей Жарков, заместитель директора городского физкультурно-спортивного клуба «Витебск»:
Заливаем его два раза в день. Один раз с утра и один раз вечером. Сейчас мы наращиваем лед специальным оборудованием, шлифуем и люди потом катаются.
Уже открыты традиционные зимние площадки для катания в Центральном спортивном комплексе, а также рядом с ледовым дворцом. У каждой из этих локаций есть пункты проката спортивного инвентаря. Помимо этого, в Витебске поэтапно зальют 12 хоккейных коробок.
В этом году, конечно, чуть попозже залили, но, тем не менее, все равно удобно, что, во-первых, в центре города, во-вторых, что рядом прокат есть, и можно замечательно провести время с близкими.
Специалисты напоминают: танцы на льду, одиночное или синхронное катание – каждый вид по‑своему травмоопасен. Поэтому сразу гнаться за сложными элементами не стоит.