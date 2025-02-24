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В Витебске активно заливают ледовые катки и хоккейные коробки

24 февраля 2025 07:48
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Погода позволяет. В Витебске активно заливают ледовые катки и хоккейные коробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При условии, что потепления в ближайшее время не случится, – жители и гости областного центра смогут провести активно время на катке, который зальют на площади Победы. Содействие в его подготовке оказало МЧС.

В Витебске активно заливают ледовые катки и хоккейные коробки-2

Сергей Жарков, заместитель директора городского физкультурно-спортивного клуба «Витебск»:
Заливаем его два раза в день. Один раз с утра и один раз вечером. Сейчас мы наращиваем лед специальным оборудованием, шлифуем и люди потом катаются. 

Уже открыты традиционные зимние площадки для катания в Центральном спортивном комплексе, а также рядом с ледовым дворцом. У каждой из этих локаций есть пункты проката спортивного инвентаря. Помимо этого, в Витебске поэтапно зальют 12 хоккейных коробок.

В Витебске активно заливают ледовые катки и хоккейные коробки-4

В этом году, конечно, чуть попозже залили, но, тем не менее, все равно удобно, что, во-первых, в центре города, во-вторых, что рядом прокат есть, и можно замечательно провести время с близкими. 

Специалисты напоминают: танцы на льду, одиночное или синхронное катание – каждый вид по‑своему травмоопасен. Поэтому сразу гнаться за сложными элементами не стоит.

# Спорт Беларуси # Развлечения

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