В Беларуси отключили один из телеканалов. Что с ним случилось?

В «Белтелекоме» проинформировали абонентов телевидения ZALA об отключении с 11 мая одного из каналов.

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Речь идет о российском телеканале viju TV1000 Драма, который находился на 53 кнопке и показывал зарубежные фильмы и сериалы.

Он входил в базовый пакет «Канапа ТВ» SMART ZALA, а также в расширенные и базовые пакеты ZALA IPTV и вещал в тестовом формате. На данный момент телеканал исключили из сетки вещания.