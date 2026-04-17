На Августовском канале под Гродно открывается сезон прогулок на теплоходе

На Августовском канале 17 апреля открывается сезон прогулок на теплоходе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот уголок Гродненского региона называют одним из самых живописных в стране и настоящим инженерным чудом XIX века.
Канал начинается в Польше, его протяженность – более 100 километров, и свыше 21 проходят по территории Беларуси.
Место давно стало точкой притяжения для любителей водного туризма и тех, кто ищет спокойствия и первозданной природы. Популярное развлечение здесь – прогулки на теплоходе «Неман». Первый рейс в новом сезоне запланирован на эту пятницу, в 13:40 и 16:00. Выход судна зависит от набора группы – требуется минимум 20 пассажиров.
Но канал – это не только теплоход. Здесь проводят международные сплавы на байдарках, фестивали, тематические праздники. Работает музей, который рассказывает об истории строительства канала и его значении для региона. К началу сезона завершили ремонт шлюза Домбровка – самого популярного гидротехнического сооружения на канале. Внимание к нему особое: именно здесь в начале июня пройдут заключительные мероприятия XV Республиканского фестиваля национальных культур. Открытие навигации традиционно становится стартом большого туристического сезона.