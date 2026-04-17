На Августовском канале под Гродно открывается сезон прогулок на теплоходе

На Августовском канале 17 апреля открывается сезон прогулок на теплоходе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот уголок Гродненского региона называют одним из самых живописных в стране и настоящим инженерным чудом XIX века.

Канал начинается в Польше, его протяженность – более 100 километров, и свыше 21 проходят по территории Беларуси.