Здесь оживают настольные игры! Что такое варгейм и почему он так популярен?

Посмотрите на эти миниатюры размером с мизинец. Через пару минут они возглавят целую армию и пойдут в бой. Сегодня мы погружаемся в мир минских варгеймеров.

Тимофей Двоскин познакомился с ним 26 лет назад в Шотландии. Говорит, просто загляделся на витрину и с тех пор с солдатиками не расстается.