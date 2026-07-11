Здесь оживают настольные игры! Что такое варгейм и почему он так популярен?
Посмотрите на эти миниатюры размером с мизинец. Через пару минут они возглавят целую армию и пойдут в бой. Сегодня мы погружаемся в мир минских варгеймеров.
Тимофей Двоскин познакомился с ним 26 лет назад в Шотландии. Говорит, просто загляделся на витрину и с тех пор с солдатиками не расстается.
Тимофей Двоскин, совладелец настольных игр:
Проходя по улице, я просто посмотрел налево и увидел магазин, где продавались солдатики. Я еще из того поколения людей, которые в детстве в песочнице играли с другими ребятами в солдатиков, а не в компьютерные игры, поэтому все мы немножко не доиграли. Это очень популярное хобби.
В одной руке кисточка, в другой – кубик. Эти люди собирают армии, разрабатывают тактику и могут часами обсуждать правила. Здесь настолки оживают, а взрослые могут почувствовать себя полководцами. А ведь все начинается с одной маленькой фигурки. Потом ты не замечаешь, как стол заставлен отрядами, а вечера проходят в битвах за фэнтезийные миры.
Подробности в видео.