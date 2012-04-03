Вадим Зайцев: Все заинтересованы в том, чтобы на базе «Раубичей» было восстановлено проведение соревнований международного класса

Новости Беларуси. Вадим Зайцев, который по совместительству является председателем Белорусской федерации биатлона, на встрече с президентом Республики Беларусь рассказал о планах по развитию этого спорта в стране. Александр Лукашенко поручил улучшить тренерскую работу и максимально хорошо подготовить белорусских биатлонистов к следующим зимним Олимпийским играм в Сочи. Поставлена задача и более активно развивать спортивный комплекс «Раубичи», использовать его для проведения соревнований международного класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Зайцев, председатель КГБ Республики Беларусь, председатель Белорусской федерации биатлона:

Наша задача – реконструировать, но восстановить бренд белорусских «Раубичей». О них много спрашивают, возлагают большие надежды и функционеры международного биатлона, и ведущие мировые спортсмены. Все заинтересованы в том, чтобы у нас, на базе «Раубичей», было восстановлено проведение соревнований международного класса. Прежде всего, Кубка IBU, юношеских соревнований. Надо выйти на чемпионат Европы. Мы эту задачу для себя определяем на ближайшие два года.