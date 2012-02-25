Этап Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»: 46 спортсменов из 9 стран и болельщики даже из Испании

Этап Кубка мира по лыжной акробатике прошел 25 февраля под Минском в спорткомплексе «Раубичи». Соревнования собрали 46 спортсменов из 9 стран: Австралии, Канады, Казахстана, США, России, Китая, Швейцарии, Украины и Беларуси. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, фристайлисты продемонстрировали публике фигуры «высшего пилотажа».

Этап Кубка мира в самой зрелищной дисциплине фристайла – лыжной акробатике – Беларусь принимает второй год подряд. Сами белорусы, где бы ни выступали, традиционно показывают самые высокие результаты. Сегодня «за наших» еще и полные трибуны.

Прыжок в финальных соревнованиях позволил Денису Осипову попасть в шестерку сильнейших. Призер двух Олимпиад Дмитрий Дащинский, хоть и выиграл квалификацию, в итоге занял 9 место. На второй стадии участвовал и еще один белорус. 17-летний Станислав Гладченко – одиннадцатый.

В противовес – высший балл сегодня заслужили организаторы, которые подготовили склон мирового уровня, несмотря на погоду. И все же сильный ветер многих спортсменов заставил перестраховаться.

Денис Осипов, участник соревнований (Беларусь):

Я упростил программу. Все начали прыгать тройное сальто с тремя пируэтами. В основном на этапах Кубка мира начальный прыжок – тройное сальто с четырьмя пируэтами. А сейчас из-за погодных условий все немного подстраховались.

То, что лыжники из Поднебесной действительно долетают до пьедестала, еще раз доказал сегодняшний этап. Спортсмены из Китая, наряду с канадцами, американцами и белорусами – всегда в списках фаворитов. В соревнованиях женщин победу праздновала Ян Ю. Среди мужчин же лучше всех сальто и пируэты исполнили украинцы. Первое и второе место – в активе наших южных соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся украинец Станислав Кравчук. Он порадовал и своих болельщиков, которые специально приехали в «Раубичи». А вообще, на трибунах – полный интернационал.

Михаил Михайлов, болельщик (Украина):

Приехал специально из Киева посмотреть на эти соревнования. Очень доволен как профессионализмом участников, так и организацией всего события. Болею как за ваших, так и за наших. Думаю, победа будет за нами.

Рикард Джулия Энглис, болельщик (Испания):

Я первый раз в Беларуси. Эта страна стала для меня открытием. Я не специалист, но вижу, что фристайл – это очень сложно. Здесь собрались настоящие профессионалы, на которых смотришь с восхищением.

Алексей Гришин, чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере:

Главное, что всем участникам нравится наш склон, наша страна. Они с удовольствием сюда приезжают, выступают, проводят время.

Право принимать Кубок мира Международная федерация доверяет, во-первых, по заслугам. Белорусские лыжные акробаты уже завоевали полный комплект наград: от бронзы до золота на Олимпийских играх плюс хрустальный глобус общего зачета Кубка мира Антона Кушнира в 2010 году. Так что у нас есть полное право с нетерпением дожидаться сочинской Олимпиады.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Идет подготовка к Олимпийским играм в Сочи, пробы. Молодые спортсмены подходят. Все в рабочем режиме. Я думаю, что тренерский состав, спортсмены сделают корректировку. Этапы же еще продолжаются.

Как белорусы уже вписали свое имя в историю фристайла, так и сама страна в календаре лыжных акробатов пропишется всерьез и надолго. Уже сегодня известно, что в будущем году Международная федерация хочет провести в «Раубичах» очередной этап Кубка мира.