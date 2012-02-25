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Этап Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»: Дащинский – девятый, Осипов – шестой

25 февраля 2012 13:37
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Новости Беларуси, Минская область. Соревнования собрали 46 спортсменов из 9 стран: Австралии, Канады, Казахстана, США, России, Китая, Швейцарии, Украины и Беларуси.

Несмотря на не совсем выгодные погодные условия, фристайлисты продемонстрировали публике фигуры «высшего пилотажа». Среди женщин победу праздновала представительница Китая Ян Ю. У мужчин на высшую ступень пьедестала почета поднялся украинец Станислав Кравчук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальной стадии выступали три белоруса. Дмитрий Дащинский, который выиграл квалификацию, занял 9 место. Лучшим из наших стал Денис Осипов – он шестой.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Идет подготовка к Олимпийским играм в Сочи, пробы. Молодые спортсмены подходят. Все в рабочем режиме. Я думаю, что тренерский состав, спортсмены сделают корректировку. Этап же еще продолжается.

Алексей Гришин, чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере:
Главное, что всем участникам нравится наш склон, наша страна. они с удовольствием сюда приезжают, выступают, проводят время.

# Раубичи

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