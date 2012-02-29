«Минская лыжня-2012» в «Раубичах». Возрастной ценз участников эстафеты увеличен

Новости Беларуси, Минской области. «Раубичи» готовятся принять участников традиционной «Минской лыжни». Более четверти века подряд в конце февраля – начале марта она собирает любителей зимнего вида спорта со всей Беларуси. Трасса уже готова и отвечает всем международным стандартам большого спорта. Работают пушки и спецтехника. И уже в эти выходные здесь состоятся самые массовые лыжные старты.

В этом году увеличен возрастной ценз участников эстафеты. В команду мужчин можно попасть только после 45 лет, у женщин – с 35. По мнению организаторов, это только добавит остроты соревнованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

В этот день запланированы соревнования у фристайлистов. Здесь непосредственно пройдут сами эстафеты. На ледовом катке запланированы соревнования, массовое катание. Зрителям будет где провести время.

«Минской лыжне» уже 26. Она стала настоящим семейным праздником. Помимо лыжных стартов, подготовлена культурная программа. В пунктах проката желающим предложат спортинвентарь.

Подкрепиться отдыхающие смогут солдатской кашей и различными яствами в десятках точек питания. Согреться помогут подвижные игры и горячий чай.