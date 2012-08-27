Международный чемпионат лесорубов-2012 в Раубичах: Белорус Сергей Шкудров стал чемпионом мира среди юниоров

Новости Беларуси. Подведены итоги 30 мирового чемпионат лесорубов 2012. Белорус Сергей Шкудров из Клецка стал чемпионом мира среди юниоров. Своих ближайших соперников в личном первенстве - юниоров из Эстонии и Швейцарии - молодой профессионал опередил более чем на 60 пунктов. Лучший результат показал белорус и в соревнованиях по обрезке сучьев.

Всего на домашнем чемпионате мира в Раубичах белорусская команда завоевала 10 медалей: 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. В общекомандном зачете наши спортсмены оказались на третьей позиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Справка ctv.by

Международный чемпионат лесорубов-2012 стартовал 24 августа в спортивном комплексе «Раубичи». Участники из тридцати стран мира на территории Логойского лесхоза демонстрировали свое мастерство в валке деревьев, монтаже пильной цепи, раскряжевке комбинированным резом и точному пилению. Специально на чемпионат в Беларусь прибыли официальные зарубежные делегации из Чехии, Украины, России, Польши, Австрии.