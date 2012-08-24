Прямой эфир

Международный чемпионат лесорубов-2012 в Раубичах

24 августа 2012 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полтысячи иностранных гостей съехались на тридцатый мировой чемпионат лесорубов. Он стартовал 24 августа в спортивном комплексе «Раубичи».  Участники из тридцати стран мира на территории Логойского лесхоза демонстрировали свое мастерство в валке деревьев, монтаже пильной цепи, раскряжевке комбинированным резом и точному пилению. Специально на чемпионат в Беларусь прибыли официальные зарубежные делегации из Чехии, Украины, России, Польши, Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роберт Риттлингер, участник команды Венгрии:
Я участвовал в подобных чемпионатах в Эстонии, Исландии и Хорватии. Сейчас у вас. Организация конкурса здесь ничем не хуже.

В первый день чемпионата у участников самая сложная задача. Валка леса – самая опасная дисциплина чемпионата. Свалить дерево нужно по правилам. И, как говориться, без лишних движений. Все сосны с одинаковыми стволами, чтобы уровнять шансы команд. Приземлиться дерево должно  в определенную цель с точностью до сантиметра.

Николай Потоцкий, главный судья чемпионата:
За точность приземления дерева начисляется 400 очков. Каждый сантиметр отклонения - минус одно очко.

Эти соревнования у защитников природы, по их словам, опасений не вызывают. Все поваленные деревья компенсируют новыми. Вместо одной сосны лесорубы посадят сразу три.

Чемпионат продлится еще два дня.

# Раубичи

Другие новости рубрики

Все новости
24 августа 2012 17:10

Лукашенко – Остапчук: Надя, жизнь не заканчивается! Великим всегда достаётся

22 августа 2012 19:11

ЧМ по хоккею 2014 в Минске: билеты начнут продавать в конце марта 2013

21 августа 2012 16:44

Матч между борисовским БАТЭ и израильским «Хапоэлем» 22 августа на минском стадионе «Динамо»: 2:0 в пользу БАТЭ