Международный чемпионат лесорубов-2012 в Раубичах

Новости Беларуси. Полтысячи иностранных гостей съехались на тридцатый мировой чемпионат лесорубов. Он стартовал 24 августа в спортивном комплексе «Раубичи». Участники из тридцати стран мира на территории Логойского лесхоза демонстрировали свое мастерство в валке деревьев, монтаже пильной цепи, раскряжевке комбинированным резом и точному пилению. Специально на чемпионат в Беларусь прибыли официальные зарубежные делегации из Чехии, Украины, России, Польши, Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роберт Риттлингер, участник команды Венгрии:

Я участвовал в подобных чемпионатах в Эстонии, Исландии и Хорватии. Сейчас у вас. Организация конкурса здесь ничем не хуже.

В первый день чемпионата у участников самая сложная задача. Валка леса – самая опасная дисциплина чемпионата. Свалить дерево нужно по правилам. И, как говориться, без лишних движений. Все сосны с одинаковыми стволами, чтобы уровнять шансы команд. Приземлиться дерево должно в определенную цель с точностью до сантиметра.

Николай Потоцкий, главный судья чемпионата:

За точность приземления дерева начисляется 400 очков. Каждый сантиметр отклонения - минус одно очко.

Эти соревнования у защитников природы, по их словам, опасений не вызывают. Все поваленные деревья компенсируют новыми. Вместо одной сосны лесорубы посадят сразу три.

Чемпионат продлится еще два дня.