В «Раубичах» прошёл республиканский турнир по баскетболу «Спешиал Олимпикс»

В Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» состоялся республиканский турнир по баскетболу «Спешиал Олимпикс». В соревнованиях приняли участие 5 команд из всех регионов страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, что турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба. Данные соревнования – это уникальная программа для ребят с психофизическими особенностями, которые обучаются в специализированных школах-интернатах и пансионатах страны. На таких стартах нет проигравших, хотя результаты фиксируются и заносятся в турнирную таблицу. Основная цель – это адаптация и социализация особенных людей через спорт.

Лариса Таболина, исполнительный директор «Спешиал Олимпикс»:

3 декабря празднуется Международный день инвалидов. Мы своим проектом хотим показать, что все люди разные. И хотим сообщить обществу о том, что необходимо ценить в людях самое лучшее, самое доброе. Наши спортсмены месяц назад вернулись с международных соревнований из города Санкт-Петербург по бочче спорту, мы очень гордимся достижениями. В качестве волонтеров у нас сегодня выступают студенты Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета. Они подготовили для спортсменов великолепный интереснейший флешмоб. Кроме того, они организовали и провели программу «Здоровый спортсмен», разработали анкету для наших ребят по соблюдению здорового образа жизни.