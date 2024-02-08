Делегация Башкортостана прибыла с официальным визитом в Беларусь

В планах рассмотреть сразу несколько ключевых направлений. В течение трех дней гости посетят промышленные флагманы Беларуси, изучат опыт нашей страны в сфере сельского хозяйства и познакомятся с работой спортивных объектов. Сегодня участникам делегации рассказали о работе индустриального парка «Великий камень». По итогам подписали план совместных мероприятий на ближайшие два года.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан (Россия):

Для нас Беларусь – я всегда говорил – это главный партнер. Завтра будет встреча с премьер-министром, мы обсудим нашу дорожную карту. И мы, наверное, будем уже готовы подписать три больших соглашения. В области машиностроения – строительство завода МАЗ. Это совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по производству троллейбусов. Это строительство завода по производству аккумуляторов. Нам очень интересна эта компетенция. И, конечно, тот проект, который мы уже двигаем, это «Амкодор-Алга».