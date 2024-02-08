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Делегация Башкортостана прибыла с официальным визитом в Беларусь

08 февраля 2024 12:12
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С официальным визитом в нашу страну прибыла бизнес-миссия Башкортостана во главе с Радием Хабировым. Партнеры намерены обсудить с нашими предприятиями перспективные проекты и подписать новые соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Башкортостана прибыла с официальным визитом в Беларусь-1

В планах рассмотреть сразу несколько ключевых направлений. В течение трех дней гости посетят промышленные флагманы Беларуси, изучат опыт нашей страны в сфере сельского хозяйства и познакомятся с работой спортивных объектов. Сегодня участникам делегации рассказали о работе индустриального парка «Великий камень». По итогам подписали план совместных мероприятий на ближайшие два года.

Делегация Башкортостана прибыла с официальным визитом в Беларусь-4

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан (Россия):
Для нас Беларусь – я всегда говорил – это главный партнер. Завтра будет встреча с премьер-министром, мы обсудим нашу дорожную карту. И мы, наверное, будем уже готовы подписать три больших соглашения. В области машиностроения – строительство завода МАЗ. Это совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по производству троллейбусов. Это строительство завода по производству аккумуляторов. Нам очень интересна эта компетенция. И, конечно, тот проект, который мы уже двигаем, это «Амкодор-Алга».

Делегация Башкортостана прибыла с официальным визитом в Беларусь-7

Уже завтра представители бизнес-кругов двух стран встретятся на площадке форума «Башкортостан – Беларусь». Там пройдет серия переговоров в формате В2В, после которых планируют подписать ряд документов о взаимодействии.

# Беларусь-Россия # Экономика # Радий Хабиров

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