Выйти на миллиард – Беларусь и Башкортостан намерены нарастить объём товарооборота

Выйти на миллиардный товарооборот и каждый год генерировать новые проекты. Такие задачи стоят перед Уфой и Минском, – заявил глава нашего правительства Роман Головченко в ходе бизнес-форума «Беларусь – Башкортостан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал около 400 участников с нашей стороны, полсотни представителей бизнес-кругов из Башкирии. Такой формат – отличная возможность установить прямые контакты и обсудить конкретные проекты. Кроме переговоров, в программе посещения белорусских предприятий. Это нужно, чтобы реализовать задуманное. В ближайшей перспективе совместное производство троллейбусов и аккумуляторов. Активизация бизнес-связей требует и расширения авиасообщения. Одного рейса в неделю между Минском и Уфой уже недостаточно.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: С каждым визитом (либо в Уфу, либо в Минск) всегда находят что-то новое, и результаты товарооборота, который у нас есть, постоянно в копилку нашего экспорта приносит результат.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан (Россия): Беларусь для нас очень близкий партнер, здесь очень здорово работает вся управленческая команда. Мы получили необходимые благословения и поручения от Президента Александра Григорьевича в ходе еще первой встречи, которые сейчас эффективно выполняются и кабинетом министров Беларуси, и нашей управленческой командой.

Белорусско-башкирское сотрудничество – это не только машиностроение. Стороны развивают отношения и в культурной сфере. Так, сегодня у Минской городской ратуши проходит фестиваль «Башкортостан гостеприимный». Кроме национальных блюд, на нем представлены уникальные древние ремесла региона.

Я здесь представляю старинное ремесло, промысел башкирского народа – колодное (бортевое) пчеловодство. Самое главное для меня как для человека который выставляется, что люди подходят и интересуются.

Мы из далекого Башкортостана, Зианчуринского района. Вот наша юрта, мы привезли пуховые платки, мед, талкан. В Беларуси нам очень понравилось. Здесь так интересно, что снега нет, а у нас бураны, снег, очень холодно.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Самое главное, мы договорились, что у нас будут дни Башкортостана в Минске. Летом – большой праздник, на неделю приезжают к нам наши друзья и будут рассказывать нам об уникальной природе данного региона, об уникальных традициях. Это все развивает нашу дружбу.