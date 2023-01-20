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Головченко: узловой элемент сотрудничества Беларуси и Башкортостана – промкооперация

20 января 2023 13:19
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Развитие промышленной кооперации, увеличение товарооборота и поиск новых направлений сотрудничества. Беларусь и Башкортостан договорились усилить взаимодействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко: узловой элемент сотрудничества Беларуси и Башкортостана – промкооперация-1

С главой этого российского региона встретился премьер-министр. По мнению Романа Головченко, предложений, достойных внимания, немало. Стороны уже реализуют совместный проект по производству зерносушильных комплексов. Не все возможности еще исчерпаны и по поставкам отечественного лифтового оборудования. Сегодня Башкортостан серьезно заинтересован в белорусской дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной технике, а также в сотрудничестве по линии легпрома.

Головченко: узловой элемент сотрудничества Беларуси и Башкортостана – промкооперация-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Главное мерило это, понятно, статистика. Товарооборот и торговля. Она неплохая. Вы знаете об этом. Можно, конечно, сделать больше. Хотелось бы сегодня, может быть, кратко, но обсудить все кооперационные проекты, которые реализуются. Мы с вами договаривались, что, наверное, с учетом развитой промышленности в Башкортостане и Беларуси узловой элемент сотрудничества – это именно промышленная кооперация.

Головченко: узловой элемент сотрудничества Беларуси и Башкортостана – промкооперация-7

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан (Россия):
Нас здесь очень тепло встречают, очень деловито все происходят действия. Мы очень признательны вашей команде, что все решения принимаются быстро, это очень для нас важно. Где-то, может быть, даже мы не успеваем за вами. Но мы учимся. И полагаю, что здесь так же будем быстро действовать.

Головченко: узловой элемент сотрудничества Беларуси и Башкортостана – промкооперация-10

В целом сотрудничество между Беларусью и Россией активно развивается. Сейчас страны ведут подготовку к 10-му Форуму регионов. В 2023 году мероприятие примет Уфа. Ожидается, что под презентацию белорусских технологий здесь отдадут целую улицу, а гостей будут доставлять на автобусах нашего производства.

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# Международное сотрудничество # Экономика # Роман Головченко # Радий Хабиров # Фотофакт

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