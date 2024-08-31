Перспективное сотрудничество во всех сферах! Как развиваются отношения Беларуси с Башкортостаном?
Беларусь и Россия продолжают развивать региональное сотрудничество. Наша правительственная делегация сейчас с рабочим визитом в Башкортостане. Как заявил премьер-министр Роман Головченко, позитив в двухсторонних отношениях Минска и Уфы – результат целенаправленной и напряженной работы. Дальнейшие перспективы взаимодействия обсудили на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из ключевых тем – расширение экономических связей.
Подробности в репортаже Глеба Прокофьева.
Уже несколько лет Минский автомобильный и Уфимский трамвайно-троллейбусный заводы реализуют проект по сборке в Башкортостане троллейбусов из белорусских машинокомплектов. В прошлом году предприятие нарастило объемы производства и расширило географию продаж. Теперь они курсируют по Новосибирску, Новокузнецку и Братску.
Роман Головченко встретился с главой Башкортостана – подробности здесь.
Денис Рассадников, генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (Россия):
Следующий шаг у нас запланирован: создание совместного предприятия с Минским автозаводом. Сейчас идут финальные шаги по структурированию всей этой сделки. В сентябре по плану, по дорожной карте мы должны зарегистрировать совместное предприятие. Находиться оно будет в Башкирии, на территории особой экономической зоны Алга. И мы надеемся, что мы построим новый цех, в ближайший год-полтора это предприятие начнет функционировать.
Помимо деловых переговоров, представительная Белорусская делегация участвует в мероприятиях, посвященных 450-летию Уфы. В рамках празднования сегодня открыли Центр спортивной борьбы. На его базе будут проходить соревнования всероссийского и международного уровней. Говорили у стен нового спортцентра и о белорусско-башкирских отношениях.
Радий Хабиров, глава Башкортостана (Россия):
Это не только экономика, но и культурное сотрудничество, и обмен туристами. По программе «Башкирское долголетие» 1,5 тысячи наших ветеранов в этом году снова поедут в Беларусь. Поэтому мы, мне кажется, еще пика наших отношений не достигли. Впереди будет очень много ярких и интересных решений.
Важное событие в программе рабочего визита – возложение цветов к памятнику, посвященному национальному герою Башкортостана Минигали Шаймуратову. Память погибших в годы Великой Отечественный войны почтили представители делегаций, которые приехали на празднование юбилея Уфы. Столица Башкортостана в годы войны внесла свой вклад в нашу общую победу – развернула госпитали для раненых и запустила промышленные предприятия для нужд фронта.
Подробности в видео.