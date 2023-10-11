Беларусь и Башкортостан могут выйти на товарооборот в миллиард долларов – Головченко

Задача выйти на товарооборот в миллиард долларов с Башкортостаном, которую ставит наш Президент, будет выполнена. В этом уверен премьер-министр Беларуси. В Уфе Роман Головченко провел ряд встреч и переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за несколько лет партнерам удалось создать прочные деловые контакты и значительно продвинуться по многим важным направлениям. Машиностроение одно из ведущих. Сейчас Беларусь и Башкортостан активно работают над совместным производством гусеничных тракторов. Это новое, но далеко не единственное направление. Уже налажено совместное производство троллейбусов. В 2022 году товарооборот с Башкортостаном достиг рекордных значений и превысил 400 миллионов долларов. Роман Головченко напомнил о поручении Президента поднять его до миллиарда. Эту отметку наша страна уже преодолела с шестью регионами России.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы видим очень такую выверенную политику, которую проводят местные власти по стимулированию создания новых производств. Огромное внимание в республике придается обновлению парка пассажирского транспорта, коммунальной техники, грузового автотранспорта.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан (Россия):

До декабря этого года наша сторона представит белорусской стороне, а белорусская сторона представит новые предложения, куда мы будем двигаться в совместном развитии. Это все вместе будет большой документ. Мы его потом актуализируем, и это будет уже следующим этапом, который даст новую волну отношений с Республикой Беларусь.