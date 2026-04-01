Каждой птице – по домику. В Минске проводят акцию «Пернатое новоселье»

Алина Трус, корреспондент:

Весна в самом разгаре. Вместе с теплом вернулись и перелетные птицы. У них сейчас активный период гнездования. К июню стоит ожидать пополнения в пернатых семействах.

Минские экологи помогают птицам адаптироваться после зимних полетов и обжить новые уютные домики. В рамках акции «Пернатое новоселье» активисты мастерят комфортные гнездовья – искусственные домики. Создают их из природных материалов. Такие своеобразные «общежития» почти полностью повторяют естественные гнезда.