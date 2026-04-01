Каждой птице – по домику. В Минске проводят акцию «Пернатое новоселье»

Алина Трус, корреспондент:
Весна в самом разгаре. Вместе с теплом вернулись и перелетные птицы. У них сейчас активный период гнездования. К июню стоит ожидать пополнения в пернатых семействах.
Минские экологи помогают птицам адаптироваться после зимних полетов и обжить новые уютные домики. В рамках акции «Пернатое новоселье» активисты мастерят комфортные гнездовья – искусственные домики. Создают их из природных материалов. Такие своеобразные «общежития» почти полностью повторяют естественные гнезда.
Елена Рогач, педагог дополнительного образования Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи:
Есть различные гнездовья – это синичники, скворечники, дуплянки, ромбовидные домики для горихвосток, треугольные формы, гнездовья для пищухи. Искусственно также бывает, что у нас, например, щели в домах, под крышами карнизы используются, на балконах голуби, не специально, целенаправленно не было мысли у человека изготовить искусственное гнездовье, но оно есть.
Подробности в видео.