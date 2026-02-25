В Витебском лесхозе приступили к изготовлению 300 новых скворечников – это часть экологической инициативы, ставшей доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех лесничествах активизирована работа по оборудованию деревянных домиков для птиц: они помогают пернатым выживать, способствуют гнездованию перелетных птиц в белорусских лесах и росту их численности и видового разнообразия. Большинство скворечников разместят по периметру сплошных санитарных рубок и в местах с очагами вредителей – например, в дубовых насаждениях.

Анна Ковалева, инженер-лесопатолог Витебского лесхоза:

Действуем мы на основании рекомендации, утвержденной «Беллесозащиты», рекомендации по развешиванию искусственных гнездовий. Уже учли, которые размеры должны быть, провели мониторинг. Мы их очищаем. Есть такое мероприятие, как очистка, потому что птицы постоянно наносят новые материалы для строительства своего жилища. Их периодически нужно очищать. И мы смотрим, какие птицы там заселяются.

К инициативе присоединились учащиеся колледжей и школ: они помогают лесхозу изготавливать гнездовья.