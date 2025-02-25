Молодёжь и представители религиозных конфессий обсудили роль религии в годы ВОВ
В год 80-летия Великой Победы необходимо уделить особое внимание просвещению молодежи о событиях военных лет. Это поможет не только сохранить память о прошлом, но и воспитать достойное поколение белорусов, убеждены представители религиозных конфессий Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О роли религии и веры в тяжелые 1940-е годы говорили 25 февраля в Храме-памятнике в честь Всех Святых. На встречу пригласили порядка 80 студентов и сотрудников исторического факультета БГУ. Вместе с представителями духовенства они обсуждали, как вера повлияла на укрепление духа солдат и народа во время Великой Отечественной войны.
Артем Палаш, студент Белорусского государственного университета:
Тема сегодняшней диалоговой площадки – это религия и война, вера, мужество, стойкость. И когда мы говорим о вере в годы Великой Отечественной войны, то мы должны обязательно сказать, что вера служила основной силой людей, силой в стремлении выжить, в стремлении сопротивляться врагу. И действительно, наш народ показал себя очень достойно.
Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:
В окопах неверующих не бывает. И поэтому то, что церковь, православная церковь, независимо от тех сложных отношений, которые были перед войной и по отношению к ней, прежде всего, показала свое настоящее историческое лицо, встав на защиту отечества, благословив всенародный подвиг, говорит о той роли, которая была и остается.
Участники дискуссии также посетили крипту мемориального комплекса. В память о подвиге наших предков, студенты, преподаватели и почетные гости совершили молитву перед саркофагом с останками жертв концлагеря «Тростенец».
Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма в Беларуси:
В окопах были люди разных конфессий. От своего дедушки я слышал о том, что в окопах были и евреи, и русские, и белорусы, и все национальности, которые приняли участие, от Средней Азии до Прибалтики, вместе воевали. Поэтому мы здесь тоже вместе, вместе на молитве. Каждый сказал свои слова из своего молитвенника, но сердцем мы вместе ко Всевышнему и к желанию передать эту информацию, равно как эту боль потерь с Великой Отечественной войны, будущему поколению.
Отметим, разговор прошел под эгидой молодежной инициативы истфака БГУ «Диалог культур и религий». В рамках проекта студенты и преподаватели регулярно встречаются с представителями ведущих конфессий нашей страны.