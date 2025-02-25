Молодёжь и представители религиозных конфессий обсудили роль религии в годы ВОВ

В год 80-летия Великой Победы необходимо уделить особое внимание просвещению молодежи о событиях военных лет. Это поможет не только сохранить память о прошлом, но и воспитать достойное поколение белорусов, убеждены представители религиозных конфессий Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О роли религии и веры в тяжелые 1940-е годы говорили 25 февраля в Храме-памятнике в честь Всех Святых. На встречу пригласили порядка 80 студентов и сотрудников исторического факультета БГУ. Вместе с представителями духовенства они обсуждали, как вера повлияла на укрепление духа солдат и народа во время Великой Отечественной войны.

Артем Палаш, студент Белорусского государственного университета:

Тема сегодняшней диалоговой площадки – это религия и война, вера, мужество, стойкость. И когда мы говорим о вере в годы Великой Отечественной войны, то мы должны обязательно сказать, что вера служила основной силой людей, силой в стремлении выжить, в стремлении сопротивляться врагу. И действительно, наш народ показал себя очень достойно.

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:

В окопах неверующих не бывает. И поэтому то, что церковь, православная церковь, независимо от тех сложных отношений, которые были перед войной и по отношению к ней, прежде всего, показала свое настоящее историческое лицо, встав на защиту отечества, благословив всенародный подвиг, говорит о той роли, которая была и остается. Участники дискуссии также посетили крипту мемориального комплекса. В память о подвиге наших предков, студенты, преподаватели и почетные гости совершили молитву перед саркофагом с останками жертв концлагеря «Тростенец».