В Гродненской области запустили проект «Мой дед воевал» – историями своей семьи делятся медики

Нить, которая связывает прошлое, настоящее и будущее. Наследники победителей рассказывают истории своих героических предшественников. Этот год проходит под знаком 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И специально к священной дате Гродненский областной профсоюз здравоохранения дал старт новому проекту «Мой дед воевал». Медики региона делятся личными историями о вкладе их семьи в Великую Победу, приносят фотографии и наградные листы, чтобы пополнить виртуальный альманах. Цена мира и процветания сегодня в подвигах прошлого, и память во имя будущего – репортаж Галины Буро.

Таких без преувеличения крошечных недоношенных пациентов Александр Козич выхаживал не раз, все же до назначения главврачом Гродненской областной детской больницы работал реаниматологом в отделении интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Залог жизни малыша и счастья мамы – в большом медицинском опыте персонала и передовых подходах в лечении. Сегодня в клинике один из лучших в стране показателей выхаживания малышей с низкой массой тела. Более того, все последние мировые технологии Александр Козич с коллегами оперативно внедряет в больнице, а на 2025 год запланировал масштабный проект строительства нового лечебного корпуса. Стремление к созиданию, признается, у него от деда Владимира Румака – передовика сельского хозяйства и ветерана Великой Отечественной войны. Его портрет – семейная гордость – уже несколько лет на видном месте в рабочем кабинете.

Александр Козич, главный врач Гродненской областной детской клинической больницы:

Моими руками это все сделано. Это все в честь памяти моего деда. Задумывалось для участия в акции «Беларусь помнит». Дед воевал в составе 2-го Белорусского фронта. Пулеметчик Владимир Румак воевал вплоть до мая 1945-го. В Польше под городом Щечиц получил осколочное ранение в ногу и был отправлен в полевой госпиталь, куда и пришла весть о капитуляции фашистской Германии и победе Советского Союза. После трудился в местном хозяйстве, но внуку об ужасах войны рассказывать не любил – слишком тяжелы воспоминания. Лишь по рассказам бабушки Александр Козич узнал, как его дедушка совершил подвиг и был удостоен медали «За отвагу».