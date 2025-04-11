Школьница из Минска создала проект вторичной переработки пластиковых бутылок для 3D-печати

Инновационный подход к переработке пластика предложила минская школьница. Мария Зарубина создала установку, которая превращает ПЭТ-бутылки в материал для 3D-печати, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проект в числе победителей республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». В чем уникальность разработки? Узнала наш корреспондент Ольга Пасечник.

Учащаяся 178-й столичной школы нашла интересный способ для переработки пластика. Мария Зарубина создала установку, которая превращает ПЭТ-бутылки в специальную нить для 3D-принтеров.

Мария Зарубина, учащаяся средней школы № 178 имени Т.А. Лукьяновича:

Принцип достаточно простой. У нас есть блок питания от компьютера, который непосредственно питает всю установку. У нас есть шаговый двигатель и нагревательный блок, который управляет блок управления. Дальше у нас есть электронный бутылкокорез, который в зависимости от толщины стенки бутылки нарезает ее определенной ширины. После этого путем протяжки и нагрева (до 200 градусов этой пластиковой ленты) мы получаем уже готовый филамент. Идея проекта родилась у Марии еще в 9 классе, когда она серьезно увлеклась экотехнологиями. С реализацией помогли научные руководители.

Сергей Мазуренко, учитель физики средней школы № 178 имени Т.А. Лукьяновича:

Этот проект был направлен на экологию. И с точки зрения физики у нас пришла идея, как можно помочь перерабатывать пластиковые бутылки. Разработка уже получила признание. У Марии Зарубиной диплом I степени на республиканском конкурсе «Техноинтеллект» и победа в гранд-финале проекта «100 идей для Беларуси».