Макарина-Кибак: достижения Беларуси в области здравоохранения вызывают гордость

Депутаты Палаты представителей принимают участие в очередном заседании Евразийского альянса омбудсменов и Международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека. Мероприятия начались накануне, и продолжатся сегодня, 18 октября, в режиме видео-конференц-связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К обсуждению представлены лучшие практики омбудсменов. Так, восьмое заседание Евразийского альянса посвящено теме защиты прав человека в области охраны здоровья и медицинской помощи.