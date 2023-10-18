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Макарина-Кибак: достижения Беларуси в области здравоохранения вызывают гордость

18 октября 2023 07:40
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Депутаты Палаты представителей принимают участие в очередном заседании Евразийского альянса омбудсменов и Международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека. Мероприятия начались накануне, и продолжатся сегодня, 18 октября, в режиме видео-конференц-связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К обсуждению представлены лучшие практики омбудсменов. Так, восьмое заседание Евразийского альянса посвящено теме защиты прав человека в области охраны здоровья и медицинской помощи.

Макарина-Кибак: достижения Беларуси в области здравоохранения вызывают гордость-1

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Человеку гарантируется право на медицинские осмотры, оказание медицинской помощи как в амбулаторно-поликлинических учреждениях, так и в стационарных условиях. Если говорить о развитии системы здравоохранения, в очередной раз вызывают гордость наши достижения в области здравоохранения. Это пересадка органов и тканей, система экстракорпорального оплодотворения, которая является успешной (35,1 % наступает беременность при экстракорпоральном оплодотворении). Это достижения в кардиологии, оказании кардиологической помощи, замена суставов, разработка отечественных суставов и расходных материалов.

Макарина-Кибак: достижения Беларуси в области здравоохранения вызывают гордость-4

В своей деятельности альянс не преследует политических целей, а потому участие в мероприятии позволяет правдиво информировать о ситуации в Беларуси, содействует дальнейшему развитию конструктивного диалога с зарубежными партнерами в сферах защиты прав человека и правового просвещения.

# Права человека # общество # Людмила Макарина-Кибак # Приколы

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