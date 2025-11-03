Международная правозащитная премия «За мир и права человека» пройдёт 3 ноября в Минске

Беларусь – место встречи для тех, кто отстаивает правду в Европе. Ежегодная церемония вручения международной правозащитной премии «За мир и права человека», учрежденной благотворительным фондом имени Эмиля Чечко, состоится сегодня, 3 ноября, в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта награда объединяет тех, кто не боится говорить правду о фактах, скрытых за фасадом так называемых европейских ценностей. В нашей стране, где сохраняют традиции гуманизма и выступают за мир, соберутся журналисты, правозащитники и общественные деятели – люди, которых в ЕС преследуют за убеждения. Среди номинантов 2025 года – деятели из Польши и Франции, России, Германии и Словакии.

Фонд имени Чечко помогает тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, особенно детям и семьям, пострадавшим от мировых конфликтов, дискриминации и насилия. Именно поэтому победителям премии вручают уникальный арт‑объект – композицию с рисунком планеты, на которой боец без знаков принадлежности обнимает юных ангелов. Эту работу создали дизайнеры из Беларуси, Ирландии и Великобритании. Солдат на ней изображен как защитник.