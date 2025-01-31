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Италию обвинили в нарушении прав 3 млн человек

31 января 2025 11:16
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Италию обвинили в нарушении прав человека. Речь о трех миллионах граждан, которые живут в районе токсичной свалки в Неаполе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми тревогу забили местные. Более 10 лет жители жаловались на мусор рядом с домом, критиковали правительство за бездействие, но безрезультатно.

Италию обвинили в нарушении прав 3 млн человек-2

Теперь на сторону пострадавших встал Европейский суд по правам человека. Он постановил официальному Риму решить проблему незаконных свалок в течение двух лет. Итальянское правительство обязано разработать комплексную стратегию по борьбе с загрязнением территории, которая охватывает 90 муниципалитетов. Свалки в городе в прямом смысле отравляют людей и подземные воды, приводя, ко всему прочему, к потере урожая.

# Международная политика # Права человека

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