Италию обвинили в нарушении прав 3 млн человек

Италию обвинили в нарушении прав человека. Речь о трех миллионах граждан, которые живут в районе токсичной свалки в Неаполе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми тревогу забили местные. Более 10 лет жители жаловались на мусор рядом с домом, критиковали правительство за бездействие, но безрезультатно.

Теперь на сторону пострадавших встал Европейский суд по правам человека. Он постановил официальному Риму решить проблему незаконных свалок в течение двух лет. Итальянское правительство обязано разработать комплексную стратегию по борьбе с загрязнением территории, которая охватывает 90 муниципалитетов. Свалки в городе в прямом смысле отравляют людей и подземные воды, приводя, ко всему прочему, к потере урожая.