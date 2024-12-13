В Минске в 2025-м планируется ввести в строй две современные детские поликлиники

В столице в 2025 году планируют ввести в строй две современные детские поликлиники. Так новое медучреждение распахнет свои двери в микрорайоне Лошица. Для жителей – объект ожидаемый, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Семиэтажное здание расположилось на пересечении улиц Янки Лучины и Виктора Турова состоит из центрального блока и двух корпусов-крыльев. Рассчитана поликлиника на 480 посещений в смену. Она будет оснащена современным медицинским оборудованием и предоставит широкий спектр услуг для детей. Предусмотрен инфекционный блок, педиатрическое, хирургическое и стоматологическое отделение. Также будет бассейн для лечебных и профилактических процедур.