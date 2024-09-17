Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал убить Путина и Ким Чен Ына

По данным The Wall Street Journal, Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, пригрозил убить лидеров Российской Федерации и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына. Об этом пишет РИА Новости.

Американка Челси Уолш, неоднократно встречавшаяся с Рутом в Киеве в 2022 году, выразила серьезное беспокойство в связи с его угрозами насилия.

Уолш, работающая медсестрой и проведшая в стране более одного месяца, по возвращении в США сообщила о высказываниях Рута сотруднику таможенной и пограничной службы. Уолш описала его поведение как хищническое и антисоциальное и внесла его в список опасных личностей.

Ранее Государственный департамент был поставлен в известность о потенциальной опасности Рута для общественности, связанной с торговлей людьми и иммиграционным мошенничеством.

Бывший сотрудник ЦРУ Сара Адамс назвала Рута аферистом и психопатом, и многие пытались не допустить, чтобы другие стали его жертвами.