Американские журналисты выяснили личность человека, который подозревается в нападении на Трампа. Согласно их источникам это 58-летний Райан Раут, который является про-украинским активистом. Он даже вербовал афганских солдат, бежавших от Талибана, чтобы воевать на стороне ВСУ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, мужчина был ярым сторонником Трампа, но разочаровался в проводимой им политике. Однако официальных подтверждений этой информации нет. Расследованием занимается ФБР. Сам Дональд Трамп, который пережил сегодня очередную попытку покушения сообщил, что жив, здоров и находится в полной безопасности. Это заявление он сделал в соцсетях через несколько часов после нападения. В нем политик поблагодарил своих сторонников и отдельно секретную службу, которая обеспечила ему безопасность. Разумеется, кандидат на пост главы Белого дома не смог не использовать произошедшее в своей предвыборной кампании.