Трамп заявил, что покушение устроено лишь с целью убрать его из президентской гонки
Американские журналисты выяснили личность человека, который подозревается в нападении на Трампа. Согласно их источникам это 58-летний Райан Раут, который является про-украинским активистом. Он даже вербовал афганских солдат, бежавших от Талибана, чтобы воевать на стороне ВСУ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, мужчина был ярым сторонником Трампа, но разочаровался в проводимой им политике. Однако официальных подтверждений этой информации нет. Расследованием занимается ФБР. Сам Дональд Трамп, который пережил сегодня очередную попытку покушения сообщил, что жив, здоров и находится в полной безопасности. Это заявление он сделал в соцсетях через несколько часов после нападения. В нем политик поблагодарил своих сторонников и отдельно секретную службу, которая обеспечила ему безопасность. Разумеется, кандидат на пост главы Белого дома не смог не использовать произошедшее в своей предвыборной кампании.
Он вновь заявил, что нападение устроено лишь с целью убрать его из президентской гонки. Во время покушения целились не в него, а в простых американцев, интересы которых он защищает. Правда, нынешний инцидент вряд ли даст такой же эффект, как предыдущее покушение, совершенное в Пенсильвании 13 июля, когда Трамп на публике и перед телекамерами получил ранение, но выглядел не сломившимся героем. В этот раз экс-президент находился на некотором расстоянии от непосредственной опасности. Отсутствие красочных кадров, которые снова и снова много дней появлялись бы на страницах прессы и экранах, может повлиять на степень воздействия на общественное сознание.