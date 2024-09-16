Очередная попытка покушения совершена на Дональда Трампа – детали происшествия

Очередная попытка покушения совершена на Дональда Трампа. Он цел и невредим. Правоохранители уже сообщили об обстоятельствах происшествия. Известно, что подозреваемый прятался в кустах возле территории гольф-клуба примерно в 400 метрах от политика, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленника заметили сотрудники секретной службы, которые открыли по нему огонь. Мужчина сбежал, бросив свои вещи, и пытался скрыться на автомобиле, но его задержали благодаря показаниям свидетеля. На месте стрельбы нашли автомат с оптическим прицелом, Два рюкзака и экшн-камеру. СМИ назвали имя подозреваемого – это Райан Уэсли Рут, а интернет-пользователи выяснили, что он был активным сторонником Украины. Джо Байден заявил, что поручил властям США задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты Дональда Трампа на высшем уровне.