WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа хотел убить Путина и Ким Чен Ына

Подозреваемый в попытке покушения на Дональда Трампа Райан Уэсли Раут уже вызывал жалобы на свое неуравновешенное поведение. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Челси Уолш, медсестры, которая неоднократно встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, он говорил о своем стремлении убить российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

15 сентября 2024 года он пытался напасть на Трампа возле его гольф-клуба во Флориде, но был арестован после того, как вступил в перестрелку с сотрудниками Секретной службы. У него нашли автомат АК-47, рюкзаки и камеру GoPro.

Раут известен своим буйным поведением и угрозами применения силы, что вызвало беспокойство окружающих.