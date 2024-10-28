Премьер Словакии сообщил о новой попытке совершить покушение на него

В интервью премьер-министр Роберт Фицо, на которого в мае было организовано покушение, заявил, что попытки покушений продолжаются. Об этом пишет ТАСС.

Это утверждение последовало после ареста в октябре вооруженного человека на публичном событии, где находился премьер-министр. Как выяснилось, у задержанного был воинственный настрой и оружие. По мнению Фицо, человек напал на него из-за его причастности к разрешению конфликта в Украине.

Ранее на премьер-министра покушался отставной писатель Юрай Цинтула. Фицо перенес множество операций и вернулся к работе лишь в июле. После покушения были усилены меры безопасности для правительственных чиновников, политиков и СМИ. В настоящий момент стрелок находится в следственном изоляторе, и ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Кроме того, прокуратура настаивает на том, чтобы классифицировать это покушение как террористический акт.