Прямой эфир

Премьер Словакии сообщил о новой попытке совершить покушение на него

28 октября 2024 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В интервью премьер-министр Роберт Фицо, на которого в мае было организовано покушение, заявил, что попытки покушений продолжаются. Об этом пишет ТАСС.

Это утверждение последовало после ареста в октябре вооруженного человека на публичном событии, где находился премьер-министр. Как выяснилось, у задержанного был воинственный настрой и оружие. По мнению Фицо, человек напал на него из-за его причастности к разрешению конфликта в Украине.

Ранее на премьер-министра покушался отставной писатель Юрай Цинтула. Фицо перенес множество операций и вернулся к работе лишь в июле. После покушения были усилены меры безопасности для правительственных чиновников, политиков и СМИ. В настоящий момент стрелок находится в следственном изоляторе, и ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Кроме того, прокуратура настаивает на том, чтобы классифицировать это покушение как террористический акт.

# Международная политика # Покушение

Другие новости рубрики

Все новости
В Израиле заявили об уничтожении стратегического оборонного потенциала Ирана
28 октября 2024 11:24

В Израиле заявили об уничтожении стратегического оборонного потенциала Ирана

Более половины поляков перестали доверять Дональду Туску
28 октября 2024 10:49

Более половины поляков перестали доверять Дональду Туску

Победившая на выборах в Литве оппозиция начала формирование коалиции
28 октября 2024 10:47

Победившая на выборах в Литве оппозиция начала формирование коалиции