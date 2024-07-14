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На Дональда Трампа совершили покушение – 20-летний стрелок убит

14 июля 2024 12:53
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Во время митинга в Пенсильвании было предпринято нападение на бывшего американского президента США Дональда Трампа. Инцидент случился во время выступления по поводу нелегальной миграции. Об этом пишет РИА Новости.

После того, как прозвучали звуки выстрелов, Трампа окружила охрана, и он ушел со сцены с кровоточащим ухом. После осмотра в больнице Трамп сообщил о ранении уха. Сотрудники секретной службы ликвидировали стрелка, в итоге один зритель погиб и двое получили тяжелые ранения.

ФБР проводит расследование происшествия как покушения на жизнь Трампа. Подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Комитет палаты представителей начал расследование покушения, слушания назначены на 22 июля.

# Покушение

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