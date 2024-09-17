Подозреваемому в покушении на Трампа предъявлены обвинения

Подозреваемому в покушении на Трампа Райану Рауту предъявлены первые обвинения. Как ни странно, ни одно из них не касается непосредственно самого факта попытки нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд счел, что он может быть виновен в правонарушениях, связанных с оружием: это сам факт его незаконного хранения и то, что оно было без серийного номера. За это Рауту может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до полумиллиона долларов. Однако, как сообщили в правоохранительных органах, позднее ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения, непосредственно касающиеся попытки убийства Трампа.

Между тем сам экс-глава Белого дома старается выжать из этого инцидента все возможное, чтобы заработать дополнительные очки в избирательной кампании. Трамп сделал крайне провокационные заявления, открыто обвинив нынешнего президента Джо Байдена и своего конкурента в гонке Камалу Харрис в подстрекательстве к нападению и назвал их внутренними врагами. А самому ему удалось пережить два покушения лишь потому, что Бог хочет, чтобы он спас Америку.