В покушении на Трампа просматривается украинский след – что известно о нападавшем?

По его словам, отец ездил в Украину и оказывал гуманитарную помощь ВСУ. А в своих соцсетях опубликовал множество постов о конфликте, в которых упрекал американские власти в бездействии. В одном из них он обращается к Зеленскому и предлагает ему попросить Конгресс США отправить всех американских военных в оплачиваемый отпуск: «чтобы они могли воевать на стороне Киева как гражданские лица. Кроме того, мужчину взбесило, что во время теледебатов с Камалой Харрис Дональд Трамп не ответил на вопрос, желает ли он победы Украины в конфликте. Не исключено, что это могло стать причиной того, чтобы Рут задумал убийство политика. Однако окончательную точку в этом вопросе поставит ФБР, которое занимается расследованием обстоятельств покушения.

Суд Соединенных Штатов уже предъявил обвинения Райану Руту.