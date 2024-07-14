Маск заявил, что его дважды пытались убить за последние 8 месяцев

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил в социальной сети, что за прошедшие 8 месяцев на него дважды покушались. Об этом пишет РИА Новости.

Он также добавил, что обоих предполагаемых подозреваемых задержали неподалеку от штаб-квартиры Tesla в Техасе.

Маск также высказался в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа после того, как на него было организовано покушение во время предвыборной кампании в Пенсильвании, где Трамп получил пулю, один зритель был убит и двое тяжело ранены. Стрелок был ликвидирован.