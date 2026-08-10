Школьное питание в Беларуси: что изменится с нового учебного года? Рассказала Людмила Крупская

До 1 сентября остается меньше месяца, тысячи столичных семей прямо сейчас выбирают портфели, продумывают маршрут в школу и ловят себя на мысли: а все ли мы учли? К новому учебному года столица готовится основательно: обновляются здания, модернизируются пищеблоки, вводятся обновленные программы. Как во всем разобраться и что важно помнить каждому родителю? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как обновляются столичные школы перед новым учебным годом? Ответил эксперт

Юлия Алексеюк, ведущая:

В последние годы пристальное внимание уделяется питанию детей в школах. Расскажите, какие нововведения ждут нас в этом году?