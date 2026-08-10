Школьное питание в Беларуси: что изменится с нового учебного года? Рассказала Людмила Крупская

До 1 сентября остается меньше месяца, тысячи столичных семей прямо сейчас выбирают портфели, продумывают маршрут в школу и ловят себя на мысли: а все ли мы учли? К новому учебному года столица готовится основательно: обновляются здания, модернизируются пищеблоки, вводятся обновленные программы. Как во всем разобраться и что важно помнить каждому родителю? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Как обновляются столичные школы перед новым учебным годом? Ответил эксперт
Юлия Алексеюк, ведущая:
В последние годы пристальное внимание уделяется питанию детей в школах. Расскажите, какие нововведения ждут нас в этом году?
Людмила Крупская, директор Комбината школьного питания г. Минска:
Школьное питание кардинально стало меняться уже с ноября 2025 года, стартовал новый проект по внедрению экспериментального меню, который основывается на вкусовых предпочтениях наших школьников. Была уже проведена громадная работа, создавались новые карты, какие-то блюда исключались из меню по вкусовым предпочтениям наших школьников, дорабатывалась технология приготовления.
Экспериментальное меню основывается на принципах и с элементами поддерживающего питания. Стали включать такие блюда, как блинчики с различными начинками, наггетсы и многое другое. Мы проводим каждую четверть анкетирование, опрашиваем наших детей, уточняем, какие блюда понравились, что необходимо включить в следующую четверть, а что все-таки исключить.
Подробности в видео.