В Беларуси определены стратегические направления развития космической отрасли

Лазуткин рассказал, почему в Беларуси переходят на детские дома семейного типа

«Да, пускай будет там 10 детей, пускай это все-таки в чем-то отстает от нормальной большой семьи, но тем не менее это гораздо лучше на порядок, чем то, что могло бы быть».