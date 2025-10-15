В Беларуси определены стратегические направления развития космической отрасли
В Беларуси определены стратегические направления развития космической отрасли. Среди ключевых приоритетов – научные исследования космоса, международное сотрудничество и поддержка научно-образовательных инициатив, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активно развивается сотрудничество в рамках Союзного государства – реализовано 8 программ. В том числе в космосе побывала первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская. Планируются и новые амбициозные проекты: в сотрудничестве с Россией разрабатывается новый спутник сверхвысокого разрешения.
Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
И вот этот проект, полет первого космонавта на Международную космическую станцию, доказывает, во-первых, нашу дружбу, нашего Союзного государства, благодаря нашему Президенту. Состоялась реализация данного проекта, и это очень мощный импульс для нашей страны двигаться вперед, и, конечно, для нашей молодежи.
Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси:
Космос требует нового материала, самый высокопрочный, самый надежный, радиостойкий. Вот над этим Национальная академия работает сейчас, создает новые материалы, покрытие, испытание материалов, целый комплекс вопросов, создание новых материалов для космоса.
Знаковым событием, которое вывело нашу страну в число космических держав, стал запуск Белорусского космического аппарата. Спутник успешно работает в составе объединенной белорусско-российской орбитальной группировки.