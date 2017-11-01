«Он прославил Беларусь по всему миру»: друзья и коллеги – о художнике Георгии Поплавском

Новости Беларуси. 1 ноября в Минске прощались с народным художником Беларуси Георгием Поплавским. Он работал в различных техниках станковой и книжной графики, живописи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою жизнь Георгий Георгиевич объездил, без преувеличения, полмира. Но его работы всегда были посвящены родной Беларуси. Особенно любимой Браславщине. Проявил себя Георгий Поплавский и как талантливый оформитель. Он трудился над книгами Купалы, Коласа, Кулешова и Короткевича. Он объездил, без преувеличения, полмира, но несмотря ни на что всем сердцем любил Беларусь. Его полотна словно стоп-кадры Синеокой. Вернее, любимой Браславщины. А еще страницы истории. «Озерный край», «Льны Браславщины», «Море Беринга», «Память», «Чернобыль», «Деревья без листвы». Эти графические циклы принесли Георгию Поплавскому мировую известность. Работы белорусского маэстро хранятся в Национальном художественном музее. А некоторые сменили белорусскую прописку на Москву, Санкт-Петербург и даже Вашингтон.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Ён як мастак сам мог прачытаць твор і паказаць яго чытачам сваімі вачыма мастацтва. Народного художника не стало на днях. 1 ноября проститься с Георгием Поплавским пришли родные, близкие, друзья и коллеги. Все те, кто знал народного художника не год и не два, десятки лет!

Ганад Чарказян, поэт:

Много лет знаком с ним. Это человек-эпоха. Он много сделал для духовности. Огромное количество работ по графике, по живописи. Он прославил Беларусь по всему миру. Представитель современной художественной школы. Выпускник первого набора художественного факультета сегодняшней Академии искусств. Это без преувеличения человек-эпоха. Для белорусской живописи. И разносторонняя личность. График, живописец, академик Национальной академии наук. А еще учитель. Георгий Поплавский не один год преподавал в политехническом институте и руководил графической мастерской.

Петр Витязь, академик Национальной академии наук Беларуси:

Мы его знали как человека большой души, безотказного, который любил жизнь. По его работам можно изучать географию тех мест, где он побывал. Но особенно любил Браславщину, голубые озера, где получал вдохновение от творческого труда. Прекрасный учитель, хороший коллега. Он владел различными техниками живописи: акварелью, литографией, а еще занимался книжной графикой. Диплом «Красивейшая книга мира» на конкурсе в Лейпциге за оформление книги «Новая земля» Якуба Коласа, премия Союзного государства в области литературы и искусства. А еще Георгий Поплавский был участником международных Биеннале в Любляне, Кракове и других городах.