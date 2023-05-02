Прямой эфир

Весенние паводки в Беларуси отступают с тёплой погодой

02 мая 2023 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Венеция в Беларуси. Вышедший из берегов левый приток Сожа – река Ипуть – каждую весну преображает окрестности Гомеля. Огороды и подвалы, улицы, а местами и дома погружаются под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Весенние паводки в Беларуси отступают с тёплой погодой-1

Но с приходом потепления уровень воды начинает снижаться. Сегодня днем с Карпат на запад страны переместится фронтальный раздел, в его системе ожидается поступление теплых воздушных масс южного происхождения. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы возможны местами по западной половине. 

# Паводки в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Все граждане Беларуси смогли улететь из Судана
02 мая 2023 06:36

Все граждане Беларуси смогли улететь из Судана

Аквагрим, ходулисты и ленточный лабиринт. Как открыли сезон в минском ботаническом саду?
01 мая 2023 20:15

Аквагрим, ходулисты и ленточный лабиринт. Как открыли сезон в минском ботаническом саду?

Ветеран Великой Отечественной войны из Вилейского района отметил 100-летний юбилей
01 мая 2023 20:11

Ветеран Великой Отечественной войны из Вилейского района отметил 100-летний юбилей