Весенние паводки в Беларуси отступают с тёплой погодой

Новости Беларуси. Венеция в Беларуси. Вышедший из берегов левый приток Сожа – река Ипуть – каждую весну преображает окрестности Гомеля. Огороды и подвалы, улицы, а местами и дома погружаются под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но с приходом потепления уровень воды начинает снижаться. Сегодня днем с Карпат на запад страны переместится фронтальный раздел, в его системе ожидается поступление теплых воздушных масс южного происхождения. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы возможны местами по западной половине.