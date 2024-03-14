В Гомеле выставили круглосуточный пост с лодками – вода затопила дороги к домам

Подразделения МЧС в Гомельской области находятся в режиме повышенной готовности. Причина – паводок в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной из улиц областного центра выставлен круглосуточный пост с лодками. Вода затопила дороги к частным домам. Спасатели помогают перевозить людей от подворий до суши. Два человека на время разлива Сожа решили переселиться. Одному предоставлена комната в общежитии, второму – место в палате Гомельской университетской клиники.

О лег С ветляк, заместитель главного врача Г омельской университетской клиники – областного госпиталя инвалидов В еликой О течественной войны: Он перенес тяжелый инсульт, у него инвалидность. Он периодически у нас проходит курс медицинской реабилитации по показаниям. И вот так случилось, что эта беда пришла к нему в дом, мы откликнулись, госпитализировали. Сейчас он проходит курс медицинской реабилитации.

Андрей Ткаченко, первый заместитель начальника Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

На сегодня уровень воды в реке Сож составляет 525 сантиметров, за прошедшие сутки он упал на 2 сантиметра. Но ни в коем случае нас это не расслабляет, и не стоит расслабляться. Это не значит, что уровень будет продолжать падать. Мы остаемся в режиме повышенного функционирования.

В регионе остаются подтопленными более 140 жилых домов, 500 подворий и 35 участков дорог. Кроме круглосуточного поста спасателей в Гомеле, в области действуют еще три лодочные переправы: в Брагинском, Ветковском и Кормянском районах.