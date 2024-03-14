Прямой эфир

В Гомеле выставили круглосуточный пост с лодками – вода затопила дороги к домам

14 марта 2024 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Подразделения МЧС в Гомельской области находятся в режиме повышенной готовности. Причина – паводок в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле выставили круглосуточный пост с лодками – вода затопила дороги к домам-1

На одной из улиц областного центра выставлен круглосуточный пост с лодками. Вода затопила дороги к частным домам. Спасатели помогают перевозить людей от подворий до суши. Два человека на время разлива Сожа решили переселиться. Одному предоставлена комната в общежитии, второму – место в палате Гомельской университетской клиники.

В Гомеле выставили круглосуточный пост с лодками – вода затопила дороги к домам-4

Олег Светляк, заместитель главного врача Гомельской университетской клиники областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны:
Он перенес тяжелый инсульт, у него инвалидность. Он периодически у нас проходит курс медицинской реабилитации по показаниям. И вот так случилось, что эта беда пришла к нему в дом, мы откликнулись, госпитализировали. Сейчас он проходит курс медицинской реабилитации.

В Гомеле выставили круглосуточный пост с лодками – вода затопила дороги к домам-7

Ситуация в Гомеле остается контролируемой. Как отмечают специалисты, интенсивность подъема воды снизилась.

В Гомеле выставили круглосуточный пост с лодками – вода затопила дороги к домам-10

Андрей Ткаченко, первый заместитель начальника Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:
На сегодня уровень воды в реке Сож составляет 525 сантиметров, за прошедшие сутки он упал на 2 сантиметра. Но ни в коем случае нас это не расслабляет, и не стоит расслабляться. Это не значит, что уровень будет продолжать падать. Мы остаемся в режиме повышенного функционирования.

В регионе остаются подтопленными более 140 жилых домов, 500 подворий и 35 участков дорог. Кроме круглосуточного поста спасателей в Гомеле, в области действуют еще три лодочные переправы: в Брагинском, Ветковском и Кормянском районах.

# Паводки в Беларуси # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
В пункте пропуска «Бенякони» возможны задержки в оформлении транспорта – ГПК
14 марта 2024 07:29

В пункте пропуска «Бенякони» возможны задержки в оформлении транспорта – ГПК

В БГУ открылась выставка интеллектуальной книги
14 марта 2024 07:08

В БГУ открылась выставка интеллектуальной книги

XXХI Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается 14 марта
14 марта 2024 06:49

XXХI Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается 14 марта