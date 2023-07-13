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В Гомельской области построят шесть противопаводковых дамб

13 июля 2023 07:30
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Новости Беларуси. Выводы после весеннего половодья сделаны: в Гомельской области планируют построить шесть противопаводковых дамб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот вопрос на личном контроле Президента. Во время апрельского визита в Ветковский район Александр Лукашенко поручил найти финансирование для возведения защитных объектов.

В Гомельской области построят шесть противопаводковых дамб-1

Зима и весна 2023 года показали, какой сложной может быть ситуация в регионе: подтопление домов, отсутствие питьевой воды и испорченное имущество. Некоторые деревни и вовсе оставались отрезанными от цивилизации. При этом самостоятельно возведенные людьми дамбы не спасали.

В Гомельской области построят шесть противопаводковых дамб-4

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:
Сооружения, насыпи сделаны без проектной документации, самовольно. Поэтому нет никаких технических расчетов, нет никакой гарантии от их прорыва. По сути, они сооружены не инженерами, а просто самовольная насыпь. Теперь необходимо сделать предпроектную документацию, найти источники финансирования и, естественно, сделать, чтобы это было грамотное инженерное сооружение.

В Гомельской области построят шесть противопаводковых дамб-7

Более надежные и эффективные сооружения не допустят повторения чрезвычайной ситуации. Список мест, где требуется укрепление, составлен. В нем 21 пункт. Первоочередных адресов шесть, на этих территориях проживает от нескольких сотен до 3 000 человек. Дамбы будут строить как на основе существующих укреплений, так и с нуля. Проекты должны быть готовы в 2023 году. Кроме того, в проработке вопрос подтопленных дорог – специалистам нужно повысить их уровень, продумать пути объезда и оборудовать места нужными знаками.

# Паводки в Беларуси # общество # Сергей Дичковский # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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