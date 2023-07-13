В Гомельской области построят шесть противопаводковых дамб

Новости Беларуси. Выводы после весеннего половодья сделаны: в Гомельской области планируют построить шесть противопаводковых дамб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот вопрос на личном контроле Президента. Во время апрельского визита в Ветковский район Александр Лукашенко поручил найти финансирование для возведения защитных объектов.

Зима и весна 2023 года показали, какой сложной может быть ситуация в регионе: подтопление домов, отсутствие питьевой воды и испорченное имущество. Некоторые деревни и вовсе оставались отрезанными от цивилизации. При этом самостоятельно возведенные людьми дамбы не спасали.

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:

Сооружения, насыпи сделаны без проектной документации, самовольно. Поэтому нет никаких технических расчетов, нет никакой гарантии от их прорыва. По сути, они сооружены не инженерами, а просто самовольная насыпь. Теперь необходимо сделать предпроектную документацию, найти источники финансирования и, естественно, сделать, чтобы это было грамотное инженерное сооружение.