Синявский: паводковая ситуация в Беларуси находится в пределах нормы

На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров рассмотрели готовность страны к весеннему паводку. Как сообщили в МЧС, прогнозы показывают: при неблагоприятном сценарии подтопления могут затронуть населенные пункты, садовые товарищества и участки дорог почти в 60 районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о территориях в бассейнах крупных рек. Спасатели уже определили места, где наиболее вероятны ледовые заторы. Для быстрого реагирования сформированы сводные группы численностью не менее 30 человек каждая. Особый акцент – на обеспечении транспортной доступности в потенциально опасных зонах.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Паводковая ситуация пока находится в пределах нормы. С учетом значительного количества осадков мы ожидаем традиционного развития паводковой ситуации на территории нашей страны, в первую очередь на реках Припять, Сож, Днепр. Вопросы эти были рассмотрены на Комиссии по чрезвычайной ситуации при Совете Министров. Определены задачи для всех заинтересованных. Поэтому сейчас достаточно принципиально мониторим складывающуюся ситуацию с учетом предстоящей оттепели и развития поводковой ситуации.

Понтонно-мостовая служба Пинского центра отряда спецназначения «ЗУБР» готова обеспечивать проезд в районах, где вода может перекрыть дороги. В ее распоряжении два типа наплавных мостов и паромные переправы. В МЧС подчеркивают: все подразделения находятся в полной готовности оперативно реагировать на возможные паводковые ситуации.