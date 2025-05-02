В Минске после масштабной реконструкции открыли парк имени Максима Горького

Новые павильоны, детские площадки, зоны отдыха у воды и современные аттракционы. После масштабной реконструкции парк имени Максима Горького в Минске открыт для посетителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игровая площадка со стороны улицы Первомайской выполнена в виде огромного корабля с горками и лестницами. Рядом песочница для самых маленьких. В парке установили 37 новых торговых павильонов. Появилось несколько десятков стационарных ваз, оформленных в оригинальном стиле. Сейчас их украшают ароматные фиалки. Легендарную карусель под названием «Вальс» заменили на новую. В ближайшие несколько месяцев здесь появится еще одна – «Драконы».

Даниил Стабровский: Я все люблю аттракционы, и мне очень нравится кататься на конях. Я хочу покататься на настоящих конях.

Ксения Казакова: В парк мы пришли с родителями провести вместе время, насладиться, так скажем, отдыхом, провести время вместе. Хотели бы покататься на колесе обозрения.

Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер «Минскзеленстроя»:

На месте старого кафе «Сказочный замок» действительно появилась новая локация – зона тихого отдыха. Она включает в себя пирсы на искусственном водоеме и скамейки по периметру данного водоема.

В обновленном парке Горького продолжится практика, ранее введенная в парке имени Уго Чавеса, – в любой кассе можно купить билет на все аттракционы.