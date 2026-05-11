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В Минске открыли 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса

11 мая 2026 07:12
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В Минске к большим праздникам принято радовать жителей новыми социальными объектами. Ко Дню Великой Победы такой подарок получил Фрунзенский район: здесь торжественно открыли финальную, четвертую очередь парка имени Уго Чавеса. Строительство одного из самых масштабных парков столицы началось в 2011 году, и теперь многолетняя работа завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса-2

Парк занимает третье место по величине среди зеленых зон Минска и давно стал любимым местом отдыха жителей микрорайона Каменная Горка. Сюда приходят целыми семьями: кто-то – на пробежку, кто-то – с детьми, а многие – просто отдохнуть и подышать свежим воздухом. 

В Минске открыли 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
В знаковые для нашей страны даты мы подарили подарки минчанам и гостям столицы. Вот эта локация, парк Уго Чавеса, четвертая очередь, завершающая очередь, является, наверное, финишной прямой в столь масштабном проекте. Поэтому действительно здесь масса локаций, направленных по интересам. Есть футбольная площадка, есть баскетбольная, есть стритбольная, хоккейная площадка есть. 

В Минске открыли 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса-6

Алексей Крончик, житель Фрунзенского района Минска:
Вот здесь появилась площадка, сейчас я начал уже ходить, и мне достаточно нравится, потому что здесь очень много крутых тренажеров.

Парк стал настоящим подарком ко Дню Победы – местом, где будут создаваться новые семейные воспоминания и укрепляться связь поколений.

# Парки Минска # Олег Корзун

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