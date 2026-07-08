Лукашенко призвал «не уронить» Бобруйский район при новом руководителе
От кадровых решений – к задачам государственного масштаба. Александр Лукашенко 8 июля обновил управленческую команду сразу по нескольким ключевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Назначения коснулись Администрации Президента, Комитета госконтроля и местной вертикали власти.
На место Михаила Крицкого назначен его первый заместитель – Александр Кавранин. Начатое надо завершить.
Александр Лукашенко:
Бог велел Бобруйский район «не уронить». Я хочу сказать, что нам надо, Надежда Николаевна, обратить внимание, что ж там за Бобруйский район. А то стабилизировали, поправили, исправили. А надо вникнуть и посмотреть.
В Шкловском районе центром притяжения должен стать новый молокоперерабатывающий завод. 300 тонн молока в сутки. Ведь на мировом рынке есть спрос на белорусскую молочку. Например, в Индонезии, самом крупном островном государстве, готовы принимать наши молочные реки. Вовлечение региона в производство экспорта – путь к дальнейшему развитию. А для этого в регионам должен быть базовый райдер – инструментарий. Про это Президент говорит не раз.
Александр Лукашенко:
Не представляю работу председателя райисполкома, когда у него нет комбикормового завода, сельскохозяйственного обслуживающего предприятия, химии, строительной какой-то отрасли. Что это за председатель райисполкома, когда у него нет этих инструментов? В Шклове мы это все, вспоминая прошлое, воссоздали на серьезном и высоком уровне.
Лукашенко: в Шкловском районе создано все для того, чтобы работать.
Отдельно про райагросервисы. Мозырский – образцовый, которым удивляли Первого.
Александр Лукашенко:
А это целый завод. Но это мечты. Подробности здесь.
А Шкловский должен стать типичным.
Александр Лукашенко:
Шкловский райагросервис – это как раз то, что есть в каждом районе.