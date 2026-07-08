Лукашенко призвал «не уронить» Бобруйский район при новом руководителе

От кадровых решений – к задачам государственного масштаба. Александр Лукашенко 8 июля обновил управленческую команду сразу по нескольким ключевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место Михаила Крицкого назначен его первый заместитель – Александр Кавранин. Начатое надо завершить.

Александр Лукашенко:

Бог велел Бобруйский район «не уронить». Я хочу сказать, что нам надо, Надежда Николаевна, обратить внимание, что ж там за Бобруйский район. А то стабилизировали, поправили, исправили. А надо вникнуть и посмотреть.

В Шкловском районе центром притяжения должен стать новый молокоперерабатывающий завод. 300 тонн молока в сутки. Ведь на мировом рынке есть спрос на белорусскую молочку. Например, в Индонезии, самом крупном островном государстве, готовы принимать наши молочные реки. Вовлечение региона в производство экспорта – путь к дальнейшему развитию. А для этого в регионам должен быть базовый райдер – инструментарий. Про это Президент говорит не раз.